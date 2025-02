Horóscopo desta quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025

PROPÓSITO DE VIDA / Data estelar: Lua Cheia começa a minguar em Virgem

Tua consciência precisa o tempo inteiro resolver a difícil equação de existir simultaneamente projetada ao mundo exterior, envolvida no jogo da civilização, e nele desempenhando papéis genéricos, com os quais não necessariamente sente vocação alguma, e também projetada ao mundo interior, invisível, porém, não menos real por isso, da alma, que está envolvida no jogo do organismo colossal que chamamos de Universo