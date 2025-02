Horóscopo desta segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025

AS DIMENSÕES CÓSMICAS / Data estelar: Lua míngua em Libra

Enquanto escrevo estas linhas e enquanto tu as lês, a nossa nave Terra gira em torno do seu eixo a uma velocidade de 1.620 km/h, ou 450 m/s, e como se isso fosse pouco, se traslada ao redor do Sol a uma velocidade de 108.000 km/h, e se ainda te parece pouco, o sistema solar inteiro, dentro do braço da galáxia, gira em torno do seu centro, o buraco negro que um dia vai nos engolir, a 864.000 km/h, e mesmo sendo essa uma velocidade inconcebível, ainda assim demora mais de 100 milhões de anos terrestres para retornar ao mesmo lugar, e completar um ano galáctico