Horóscopo desta quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025

A BOA NOTÍCIA

Data estelar: Lua Nova em Peixes. A boa notícia é que, se olhamos para a História do mundo com olhos imparciais, apesar de essa se pautar pelas campanhas militares e o poderio econômico, de tempos em tempos surgem personagens em diversos lugares e povos que brindam com mensagens revolucionárias a respeito da vida e de como nos relacionarmos mutuamente, e também com o reino das hierarquias espirituais, que é uma realidade na qual confiamos, mas no dia a dia preferimos acreditar que haja coisas mais importantes.