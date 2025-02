Horóscopo desta sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025

Amor é entrega incondicional, porque onde houver condições há também medo, e o medo, não o ódio, é o oposto do amor. É o medo que nos deixa tensos, hostis, preparados para o pior, porque confiamos nele, enquanto se quisermos experimentar o amor sonhado, temos de confiar mais em que o amor nos salva do que depositar a confiança de que sem o medo estaríamos perdidos e à deriva no mundo perigoso em que existimos.