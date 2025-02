Os favoritos do 'The New York Times' para o Oscar 2025

Melhor atriz

Demi Moore fez grandes discursos ao levar os principais prêmio no SAG, Critics Choice e no Globo de Ouro. Mikey Madison venceu no BAFTA e no Independent Spirit Awards. ''Com as coisas tão próximas entre Moore e Madison, me pergunto se os eleitores não ficarão tentados a escolher Fernanda Torres como uma alternativa de terceiro partido'', escreveu Kyle Buchanan