Horóscopo desta segunda-feira, 3 de março de 2025

Tudo tem limites, e há tempos em que esses parecem ser alargar tanto que nos transformamos em seres subservientes, exilados do paraíso, conformados com a mediocridade de nossas existências, mas também há outros tempos em que tudo que foi encerrado na panela de pressão não suporta mais a contenção e se lança ao dia de fúria. A estética desses momentos não é agradável e geralmente se volta contra quem se atreve a manifestar sua fúria, porque a mediocridade do medo sempre tem mais seguidores do que a excentricidade da manifestação.