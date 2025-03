Como rezar o terço?

Mistérios Gozosos (segundas e sábados)

1º mistério contemplemos a Anunciação do Arcanjo São Gabriel à Nossa Senhora./ 2º mistério contemplemos a Visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. / 3º mistério contemplemos o Nascimento do Menino Jesus em Belém./ 4º mistério contemplemos a Apresentação do Menino Jesus no Templo e a Purificação de Nossa Senhora./ 5º mistério contemplemos a Perda e o Encontro do Menino Jesus no templo