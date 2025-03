As 100 maiores cantoras do século XXI, segundo a Billboard

#36 — Madonna

A rainha do pop atingiu o ápice do sucesso nos anos 1980. No entanto, ela ainda lançou vários hits no século XXI. 'Madonna alcançou seis top 10s nos anos 2000: 'Music' - 12º número #1 da carreira - em 2000; 'Don't Tell Me' (nº 4, 2001); 'Die Another Day' (nº 8, 2002); 'Hung Up' (nº 7, 2005); '4 Minutes', com Justin Timberlake e Timbaland (nº 3, 2008); e 'Give Me All Your Luvin'', com Nicki Minaj e MIA - seu 38º top 10 (nº 10, 2012)', destacou a revista