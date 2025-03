As 18 mulheres que serão homenageadas pelo Senado junto com Fernanda Torres

Patrícia de Amorim Rêgo

Procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre, Patrícia foi responsável por iniciativas como o Centro de Atendimento à Vítima (CAV) e o Feminicidômetro, que monitora casos de feminicídio no estado. Ela foi indicada pelo senador Sérgio Petecão (PSD-AC)