Horóscopo desta quarta, 26 de março de 2025

Nos períodos de Lua Vazia, por falta de objetivação, a consciência busca na abstração seu ponto de apoio, porém, quando esses períodos acontecem no meio da agenda produtiva, a coisa fica difícil de administrar, porque a civilização, desconectada do céu que lhe outorga sentido e significado, pretende fingir que tudo pode continuar funcionando bem, e como resultado, fica ao nosso critério individual administrar nosso trânsito pelo mundo, mas sem sermos do mundo.