Horóscopo desta quinta, 27 de março de 2025

A lucidez, no entanto, como todas as virtudes, cobra seu preço, porque com ela nossos canais de percepção ficam abertos, e nas condições atuais da civilização, quanto mais percebemos, mais sofremos, porque em nosso íntimo sabemos que há algo muito errado em andamento, e ainda por cima, porque imaginamos que nosso sofrimento deva ser um assunto pessoal, acabamos utilizando drogas, álcool e vários outros produtos e serviços com o fim de anestesiar nossa percepção. E sem lucidez, não percebemos a glória por trás da miséria aparente.