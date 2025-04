Horóscopo desta quinta-feira, 3 de abril de 2025

Acontece apenas que, no estágio atual de entendimento oficial de nossa civilização, reduzimos o alcance de nossa mente ao funcionamento no mundo exterior, das formas objetivas, e ainda negligenciamos nosso rico funcionamento subjetivo, mediante o qual nos conectamos às grandezas cósmicas, as quais, por enquanto, são tratadas como subversivas e perigosas demais, porque estimulam o ser humano a ser livre e não se importar com as regras limitantes da civilização