Horóscopo deste sábado, 5 de abril de 2025

Que seja difícil reconhecermos nosso papel relativo no funcionamento do Universo e do planeta Terra não nos exime de fazer essa busca e de nos consagrarmos a existir para algo mais do que satisfazer caprichos. A própria busca nos redime, responder, dentro de nosso alcance, ao chamado sutil, porém vigoroso, que vem de dentro, uma voz conhecida e familiar que nos estimula a sermos melhores