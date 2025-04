Funcho e erva-doce: tem diferença?

Anis

As espécies se confundem devido ao fato de terem o mesmo princípio ativo, o anetol, que proporciona às duas plantas um sabor que lembra o anis, de gosto doce, segundo folheto do Núcleo de Farmácia de Manipulação em Planaltina, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF)