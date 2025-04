Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (8/4)

O medo é uma toxina que tentamos dominar, mas que continua ganhando de 7x1 de todos nós, porque o tentamos vencer individualmente, e a única maneira de vencer o medo é unindo forças, colaborando amorosamente entre nós para nos dar forças, as mesmas forças que como indivíduos sabemos que não temos, e essa certeza nos atormenta quando a Lua é Vazia. O medo não se vence individualmente, o medo se vence através do respeito à interdependência com que tudo e todos funcionamos, porque o medo é o que resulta de ignorar essa realidade.