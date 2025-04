Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta (9/4)

Como heróis e heroínas são exceções no reino humano, normal é que o medo seja vencido de outra maneira, que não é uma luta individual, porque ninguém consegue vencer esse monstro contando apenas com seus recursos individuais, porque o medo se fortalece justamente da ignorância de sermos todos mais unidos e em comunhão do que imaginamos. O medo se vence em conjunto, quando as pessoas se unem, se dão as mãos e se fortalecem mutuamente, comprovando que quando colaboram amorosamente entre si o medo não tem mais lugar em suas almas.