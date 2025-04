Quem é Fernanda Ganzarolli, a nova diva da internet

História

Além do carisma, a moradora de Itaquaquecetuba (SP) conquistou o público pela humildade e história de vida. 'Olhando para trás, eu me emociono porque foi muita gente que me ajudou', relembra. 'Mas sabe por quê? Porque antes de tentaram me atacar ou me diminuir, eu já chego abraçando, dando bom dia e boa tarde'.