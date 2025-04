Trajetória que começou na infância

O amor pelo esporte nasceu aos dois anos, quando Hugo brincava de rebater bolinhas com o pai, e ganhou novos contornos aos dez, ao integrar a seleção estadual de vôlei e conquistar o título pré-mirim de salto em distância, até que aos quatorze deixou o Rio para treinar com a seleção brasileira em São Caetano do Sul (SP).