Redes sociais

Ele defendeu a comunhão na língua e se opôs à intercomunhão entre católicos e não católicos. Também discursou sobre 'males contemporâneos do aborto, da agenda homoafetiva e do islamismo' e escreveu um livro conjunto com Bento XVI sobre a crise do sacerdócio. Apesar de ter renunciado ao cargo que exercia no Vaticano, é muito presente em redes sociais e tem muitos apoiadores