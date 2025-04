EX-PRESIDENTE PRESO Do planalto à cadeia: Collor é o terceiro presidente do Brasil preso O ex-presidente do Brasil foi preso nesta sexta-feira (25/4) por determinação no ministro Alexandre de Moraes e é o terceiro presidente da República detido em desdobramentos da operação Lava Jato Por Jaqueline Fonseca

Banco de imagens Câmara dos Deputados