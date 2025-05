Horóscopo desta quinta-feira, 1º de maio de 2025

E nessa soberba ignorância, mediante a qual subvertemos fantasiosamente a hierarquia do funcionamento do colossal organismo que chamamos de Universo, vamos perdendo de vista a comunhão possível que, essa, sim, nos brindaria com a identidade real e verdadeira. Por buscarmos conserto ao que não precisa de conserto promovemos desconcerto, e os mesmos dramas se repetem em todas as línguas e épocas até que, por cansaço, nós, as partículas, comungamos com o Todo.