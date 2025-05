Horóscopo desta quinta-feira, 8 de maio de 2025

ALINHAMENTO CÓSMICO / Data estelar: Lua cresce em Libra

Nesta época do ano em que a Terra, Sol e Lua se posicionam em sintonia com as Plêiades, Sirius e certas estrelas da constelação da Ursa Maior, circula vida mais abundante por todos os reinos da natureza, porque é através desse circuito que fluem as potências cosmogônicas, feitas átomos e virtudes, que estruturam tudo que por aqui existe