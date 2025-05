Horóscopo desta sexta-feira, 9 de maio de 2025

Nossa amada individualidade egoísta tem seu devido lugar no grande esquema do Universo, porque para sermos quem somos destinados a ser, estrelas de relativa grandeza, precisamos passar por essa experiência de autocentramento e, um dia, livremente renunciar a ela para nos entregarmos com confiança e alegria às correntes de vida maiores das quais somos feitos e nas quais tudo acontece