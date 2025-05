A curiosa relação de Ancelotti com o Brasil

Rivaldo

O melhor do mundo em 1999, Rivaldo, foi o primeiro brasileiro vencedor do prêmio a trabalhar com Ancelotti, o que aconteceu no Milan, em 2002, mas a passagem não foi como esperado. O craque chegou ao tima pouco após ganhar o penta pela Seleção, mas o italiano teve dificuldade de encaixar o jogador no time e Rivaldo chegou a ficar no banco várias vezes até sair do time, um ano e meio depois.