OBJETO LUMINOSO O que é a ‘bola de fogo’ vista no céu de estados do Brasil? Com o lançamento de mais objetos no espaço, fenômenos de reentrada de lixo espacial na atmosfera serão cada vez mais comuns, informam especialistas Por Lara Perpétuo, Aline Gouveia, Amanda S. Feitoza

Reprodução/redes sociais