Xô, perigo! Dicas importantes na hora de usar a panela de pressão

O que fazer

'Caso encontre alguma irregularidade no mercado, o consumidor deve utilizar-se dos canais institucionais do Inmetro: ouvidoria ou então o sistema em método de monitoramento de acidentes de consumo. Ele pode dar pra gente essa informação qualificada e a gente vai então em nome do Imetro realizar ações de fiscalização para inibir a a disponibilização desse produto irregular no mercado', afirma Hércules