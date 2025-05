Crepioca ou pão francês com ovo: qual é mais saudável para o café da manhã?

Oportunidade para escolhas saudáveis

Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, elaborado pelo Ministério da Saúde, o café da manhã, ao lado do almoço e do jantar, é responsável por cerca de 90% da ingestão calórica diária. Mais do que um hábito prazeroso, esse momento pode — e deve — ser também uma oportunidade para escolhas saudáveis