Conheça o pudu, a menor espécie de veado do mundo

As subespécies

Os pudus são animais da América do Sul e há pelo menos três subespécie conhecidas. Os pudella carlae, que vivem na selva do Peru; os Pudu puda, que habitam as florestas da fronteira entre a Argentina e o Chile; e o Pudu mephistophiles, também chamados de 'pudu pequeno', que são a menor espécie existente, e vivem em regiões de montanha do Peru, Equador e Colômbia.