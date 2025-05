10 games para jogar antes de morrer

Hades

Zagreus é o filho do rei do submundo grego. Cansado de ser subjugado pelo pai, o filho parte em uma jornada para atravessar todas as áreas do submundo até a superfície. Hades pode ser facilmente considerado o maior do gênero 'roguelike', justamente por incentivar que você morra na trajetória, para assim coletar mais recompensas para tornar seu personagem mais forte e receber mais habilidades. O jogo está disponível para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, iOS, PC e Nintendo Switch.