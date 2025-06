Colorir para desestressar: o novo refúgio longe das telas

Uma pratica conhecida

Embora a ascensão dos livros de colorir possa parecer uma novidade, a prática em si não é inédita. Séries de livros com essa proposta desestressante já adornavam as prateleiras, como a icônica coleção 'Jardim Secreto' de Johanna Basford, que se estendeu por várias edições com temáticas diferentes, como oceano, selva e floresta