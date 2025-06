Dos bebês aos idosos: o horário ideal para jantar

Especialista

A nutricionista e especialista em nutrição funcional Tiffany Gois, da Clínica Neoliv, afirma que a digestão é mais eficiente antes do anoitecer. 'Ela sincroniza com o nosso ritmo circadiano, isto é, o relógio biológico que regula ciclos como sono, liberação de hormônios e funcionamento do sistema digestivo', explica.