Games produzidos fora dos EUA que encantaram os fãs

Lies of P (Sul-coreano)

O soulslike que reconta a história do Pinóquio em mundo de fantasia sombria do estúdio sul-coreano, Neowi, traz um lugar onde as marionetes (ou títeres como são chamados no jogo) conviviam com os humanos até um surto onde se tornaram agressivos. P é o único entre as marionetes que pode mentir e foi projetado para salvar seu criador no meio desse caos que tomou a cidade. Lies of P está disponível para Xbox One, Xbox Series X/S, PC, PlayStation 4 e PlayStation 5.