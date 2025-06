Conheça os países que têm bomba nuclear e o tamanho de cada arsenal

Estados Unidos

Os Estados Unidos são a segunda maior potência nuclear do mundo. Atualmente, o país possui mais de 5.000 ogivas nucleares, sendo cerca de 1.600 delas ativas e posicionadas para uso imediato. Os EUA foram os primeiros a desenvolver e utilizar armas nucleares, com os ataques a Hiroshima e Nagasaki, no Japão, em 1945