Acabar com os piolhos exige mais do que só aplicar um shampoo. A dermatologista Kalynne Varela, do Hospital Brasília Águas Claras, explica que é essencial usar produtos como permetrina 1% ou deltametrina 0,02%, reaplicar após 7 a 10 dias e usar o pente fino diariamente, por pelo menos duas vezes, para eliminar piolhos e lêndeas