Saiba por que o calendário na Etiópia ainda está em 2017

Horas diferentes

Além do calendário, a Etiópia também tem um sistema de horas peculiar. O dia é dividido em dois turnos de 12 horas, começando às 6h da manhã, que é considerado o 'início do dia'. Isso significa que o que para nós é meio-dia, para eles é 18h. Essa forma de contar o tempo funciona bem devido à proximidade do país com a linha do Equador, onde a variação da luz do dia é mínima