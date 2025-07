O Dia de São Bento e a luta contra o demônio

A regra de São Bento: 'Ora et Labora'

A 'Regra de São Bento' é sua obra mais influente. Com cerca de 73 capítulos, ela estabelece princípios para a vida monástica, como a obediência, a humildade e a estabilidade. O lema 'Ora et Labora' (Oração e Trabalho) resume a essência da Regra, que equilibra a vida contemplativa com as atividades diárias