Conheça a harpia brasileira; uma das maiores águias do mundo

Caça

Por se tratar de um animal de grande porte, ele caça presas de tamanho significativo. Para auxiliar nas caçadas, elas ostentam garras que chegam a 12 cm, maiores do que as de qualquer outra águia. Elas podem carregar animais de até 10 kg, entre as caças mais comuns estão macacos, preguiças, quatis, pacas e aves de médio porte