Morre o sambista Arlindo Cruz: relembre a carreira do artista

Arlindo Domingos da Cruz Filho morreu, nesta sexta-feira (8/8), no hospital Barra D'Or, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele sofria com sequelas de um acidente vascular cerebral hemorrágico em março de 2017Washington Possato/Divulgação
O cantor, compositor e instrumentista carioca começou a carreira em 1975, quando entrou para a escola Flor do Méier, com aulas práticas e teóricas de solfejo e violão clássicoGilberto Evangelista/Divulgaçã
Nos anos de estudo começou a trabalhar profissionalmente em rodas de samba com vários artistas, um deles foi Candeia, que o ajudou a gravar os primeiros discos. Arlindo Cruz frequentava as rodas de samba do Cacique de Ramos (tradicional bloco de carnaval do Rio de Janeiro)Antonio Cunha/Esp.CB
Nos anos 1990, Arlindo Cruz participou do grupo Fundo de Quintal. O cantor ficou 12 anos no grupo e gravou sucessos como 'Só pra contrariar' e 'Castelo cera'. Ele deixou o grupo em 1993Carlos Moura/CB
Arlindo Cruz era conhecido também pelas composições para outros cantores como Zeca Pagodinho e Beth Carvalho. Ao todo, o artista teve mais de 550 músicas gravadas por outros cantoresReprodução Instagram
Nos anos 1990, começou a compor pela escola de samba do coração, Império Serrano, mas posteriormente também disputou por outras escolasWashington Possato/Divulgação
A partir dos anos 2000, o sambista consolidou a carreira solo e gravou mais oito álbuns, atingindo o auge. Conquistou diversos prêmios nacionais e recebeu quatro indicações ao Grammy LatinoCarlos Moura/CB/D.A Press
Entre 1996 e 2002, formou parceria com o músico Sombrinha, e lançou cinco álbuns, o primeiro, 'Da música' lançado em 1996, vendeu sessenta mil cópias. O último projeto artístico do cantor foi o 'Pagode 2 Arlindos', feito em 2017 com o filho ArlindinhoYASUYOSHI CHIBA/CB/D.A Press
Após sofrer o AVC em 2017, Arlindo chegou a passar por mais de 17 cirurgias. Arlindo ficou internado no hospital por quase dois anos, até voltar para a casa sob supervisão de uma equipe médica. A doença impedia o cantor de falar e andar, afastando-o dos palcosWashington Possato/Divulgação