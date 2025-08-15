Quina, Lotofácil e mais: resultados loterias desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (15/8), cinco loterias: os concursos 6801 da Quina; o 2847 da Dupla Sena; o 3470 da Lotofácil; o 2810 da Lotomania e o 733 da Super Sete
Quina: R$ 500 milhões / Supersete: R$ 5 milhões / Dupla Sena: R$ 3 milhões / Lotomania: R$ 2 milhões / Lotofácil: R$ 7 milhões
14 - 16 - 18 - 29 - 32
Primeiro sorteio: 01 - 08 - 31 - 32 - 39 - 50 / Segundo sorteio: 16 - 30 - 33 - 38 - 42 - 44
03 - 04 - 06 - 08 - 20 - 22 - 28 - 33 - 37 - 44 - 53 - 54 - 55 - 58 - 61 - 63 - 73 - 77 - 82 - 95
01 - 04 - 05 - 07 - 08 - 10 - 12 - 13 - 14 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
Coluna 1: 1 / Coluna 2: 5 / Coluna 3: 9 / Coluna 4: 8 / Coluna 5: 8 / Coluna 6: 8 / Coluna 7: 3