Relembre os jornalistas que marcaram a história do 'Jornal Nacional'

Entre 1967 a 1996, Cid Moreira comandou a bancada do Jornal Nacional
Ao lado do ex-marido William Bonner, Fátima Bernardes esteve à frente do JN entre 1998 e 2011
A primeira passagem do apresentador pelo JN foi entre 1972 e 1983. Após passar pelo SBT e pelo Fantástico, Chapelin voltou ao Jornal Nacional em 1989 e ficou até 1996
A jornalista foi a primeira mulher a comandar o JN, entre 1996 e 1998
Substituindo Chapelin, Celso Freitas apresentou o JN entre 1983 e 1989
Durante a década de 1970, Carlos Campbell também foi um dos apresentadores do telejornal
Bonner entrou na Rede Globo em 1986, no SPTV. Em 1996, tornou-se âncora do 'Jornal Nacional' e em 1999 assumiu também o cargo de editor-chefe. O jornalista anunciou, nesta segunda-feira (1º/9), a saída do principal jornal da Rede Globo.