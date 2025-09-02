TRAMA GOLPISTA

Julgamento de Bolsonaro: principais imagens do primeiro dia de julgamento

Primeira turma do STF julga o ex-presidente e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado

Por Gabriella Braz
Ton Molina/STF

Praça dos Três Poderes conta com segurança reforçada no primeiro dia de julgamento do Núcleo 1. A partir desta terça-feira (2/9), os arredores do Supremo contam com um esquema de segurança integrado entre Polícia Judicial Federal e Secretaria de segurança pública em Brasília, Distrito Federal (SSP-DF)

Ed Alves/CB/DA Press

Agentes e viaturas da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também devem ficar no local durante todos os dias de julgamento

Ed Alves/CB/DA Press

Jornalistas aguardam início do julgamento na porta do Anexo do STF onde se reúne a Primeira Turma. Segundo a corte, 501 profissionais da imprensa se credenciaram para a cobertura

Ed Alves/CB/DA Press

O ministrio Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma, abriu os trabalhos da sessão. O magistrado destacou que a exibição em tempo real se justifica pela necessidade de dar transparência ao processo, considerado histórico.

Ed Alves/CB/D.A Press

O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, é o primeiro a votar. Moraes destacou que a soberania nacional não pode ser 'vilipendiada, negociada e extorquida', em referência aos ataques registrados no período eleitoral e após a derrota de Bolsonaro nas urnas.

Antonio Augusto/STF

