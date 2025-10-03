Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotomania, Super Sete e mais: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (3/10), cinco loterias: os concursos 6843 da Quina; o 2868 da Dupla Sena; o 3503 da Lotofácil; o 2831 da Lotomania e o 754 da Super Sete
Quina: R$ 14 milhões / Lotomania: R$ 1 milhão / Dupla Sena: R$ 14 milhões e R$ 206 mil, respectivamente / Super Sete: R$ 1 milhão / Lotofácil: R$ 1 milhão
08 - 09 - 17 - 27 - 35 - 43 no primeiro sorteio; 02 - 13 - 18 - 33 - 34 - 38 no segundo
04 - 14 - 45 - 71 - 80
04 - 05 - 07 - 15 - 16 - 24 - 25 - 28 - 38 - 41 - 43 - 47 - 61 - 64 - 69 - 70 - 77 - 81 - 85 - 87
01 - 04 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 21 - 24 - 25
Coluna 1: 0 / Coluna 2: 6 / Coluna 3: 8 / Coluna 4: 4 / Coluna 5: 6 / Coluna 6: 8 / Coluna 7: 0