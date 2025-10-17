Quina, Dupla Sena, Lotofácil, Lotomania, Super Sete e mais: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (17/10), cinco loterias: os concursos 6855 da Quina; o 2874 da Dupla Sena; o 3515 da Lotofácil; o 2837 da Lotomania e o 760 da Super Sete
Quina: R$ 8 milhões / Lotomania: R$ 2 milhões / Dupla Sena: R$ 695 mil no primeiro e R$ 50 mil no segundo / Super Sete: R$ 2 milhões / Lotofácil: R$ 1 milhão
08 - 15 - 18 - 19 - 29 -34 no primeiro sorteio; 01 - 12 - 14 - 31 - 32 - 41 no segundo
04 - 06 - 33 - 56 - 63
01 - 06 - 08 - 10 - 11 - 15 - 19 - 22 - 38 - 43 - 50 - 61 - 62 - 65 - 69 - 74 - 77 - 84 - 85 - 99
01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 14 - 15 - 16 - 17 - 21 - 23 - 24
Coluna 1: 0 / Coluna 2: 2 / Coluna 3: 4 / Coluna 4: 0 / Coluna 5: 7 / Coluna 6: 4 / Coluna 7: 9