Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (21/10), cinco loterias: os concursos 2930 da Mega-Sena; o 3518 da Lotofácil; o 6858 da Quina; o 2310 da Timemania e o 1131 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 74 milhões / Quina: R$ 11 milhões / Dia de Sorte: R$ 4 milhões / Timemania: R$ 37 milhões / Lotofácil: R$ 5 milhões
01 - 11 - 13 - 14 - 36 - 45
31 - 55 - 70 - 78 - 80
02 - 17 - 44 - 47 - 55 - 62 - 66. O time do coração é o 77 (Vila Nova/GO)
02 - 05 - 06 - 07 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25
06 - 07 - 11 - 12 - 13 - 20 - 26. O mês da sorte é 07 (julho)