Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (31/10), cinco loterias: os concursos 6867 da Quina; o 2880 da Dupla Sena; o 3527 da Lotofácil; o 2843 da Lotomania e o 766 da Super Sete
Quina: R$ 33 milhões / Lotofácil: R$ 5 milhões / Lotomania: R$ 7 milhões / Dupla Sena: R$ 303 mil e R$ 40 mil / Super Sete: R$ 3 mil
11 - 15 - 26 - 32 - 44 - 45 no primeiro sorteio; 11 - 17 - 26 - 32 - 38 - 43 no segundo
04 - 05 - 18 - 19 - 56
01 - 05 - 19 - 24 - 27 - 30 - 38 - 43 - 47 - 52 - 54 - 57 - 61 - 62 - 73 - 74 - 85 - 92 - 94 - 96
02 - 03 - 04 - 06 - 07 - 09 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 23 - 24
Coluna 1: 0 Coluna 2: 1 Coluna 3: 0 Coluna 4: 7 Coluna 5: 0 Coluna 6: 4 Coluna 7: 7