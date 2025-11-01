Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (1/11), seis loterias: os concursos 2935 da Mega-Sena; o 6868 da Quina; o 3528 da Lotofácil; 299 da +Milionária; o 2315 da Timemania e o 1136 do Dia da Sorte
Mega-Sena: R$ 33 milhões / Lotofácil: R$ 1 milhão / Quina: R$ 36 milhões / Timemania: R$ 42 milhões / Dia de Sorte: R$ 800 mil / +Milionária: R$ 10 milhões
09 - 18 - 28 - 34 - 38 - 57
10 - 17 - 26 - 33 - 38
03 - 12 - 41 - 49 - 54 - 66 - 78. O time do coração é o 18 (Brasil/RS)
01 - 03 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25
14 - 20 - 24 - 25 - 35 - 39. Os trevos sorteados foram: 2 - 3