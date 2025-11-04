Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo

Por Correio Braziliense
Reprodução Youtube

Sorteios

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (4/11), cinco loterias: os concursos 2936 da Mega-Sena; o 3530 da Lotofácil; o 6870 da Quina; o 2316 da Timemania e o 1137 do Dia de Sorte

Divulgação/Loterias Caixa

Prêmios

Mega-Sena: R$ 40 milhões / Lotofácil: R$ 5 milhões / Quina: R$ 1 milhão / Timemania: R$ 43 milhões / Dia de Sorte: R$ 1 milhão

Pixabay

Mega-Sena

04 - 07 - 09 - 15 - 29 - 32

Reprodução/Loterias Caixa

Quina

18 - 19 - 20 - 42 - 46

Reprodução/Loterias Caixa

Timemania

24 - 25 - 28 - 42 - 58 - 73 - 78. O time do coração é o 02 (Altos/PI)

Reprodução/Loterias Caixa

Lotofácil

01 - 02 - 03 - 05 - 07 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25

Reprodução/Loterias Caixa

Dia de Sorte

07 - 12 - 13 - 14 - 20 - 22 - 26. O mês da sorte é 04 (abril)

Reprodução/Loterias Caixa

Veja Mais