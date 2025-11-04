Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (4/11), cinco loterias: os concursos 2936 da Mega-Sena; o 3530 da Lotofácil; o 6870 da Quina; o 2316 da Timemania e o 1137 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 40 milhões / Lotofácil: R$ 5 milhões / Quina: R$ 1 milhão / Timemania: R$ 43 milhões / Dia de Sorte: R$ 1 milhão
04 - 07 - 09 - 15 - 29 - 32
18 - 19 - 20 - 42 - 46
24 - 25 - 28 - 42 - 58 - 73 - 78. O time do coração é o 02 (Altos/PI)
01 - 02 - 03 - 05 - 07 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25
07 - 12 - 13 - 14 - 20 - 22 - 26. O mês da sorte é 04 (abril)