Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo

Por Correio Braziliense
Reprodução Youtube

Sorteios

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (5/11), seis loterias: os concursos 6871 da Quina; o 2882 da Dupla Sena; o 3531 da Lotofácil; o 300 da +Milionária; o 2845 da Lotomania e o 768 da Super Sete

Divulgação/Loterias Caixa

Prêmios

Lotofácil: R$ 10 milhões / Quina: R$ 2 milhões / +Milionária: R$ 10 milhões / Dupla Sena: R$ 650 mil e R$ 42 mil, respectivamente / Lotomania: R$ 600 mil / Super Sete: R$ 3 milhões

Pixabay

Dupla Sena

01 - 03 - 31 - 42 - 48 - 49 no primeiro sorteio; 15 - 18 - 21 - 26 - 35 - 40 no segundo

Reprodução/Loterias Caixa

Quina

07 - 21 - 31 - 44 - 45

Reprodução/Loterias Caixa

Lotomania

16 - 21 - 30 - 31 - 37 - 39 - 44 - 53 - 54 - 58 - 68 - 69 - 73 - 75 - 81 - 83 - 85 - 86 - 90 - 96

Reprodução/Loterias Caixa

Lotofácil

01 - 03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 22

Reprodução/Loterias Caixa

+Milionária

09 - 10 - 18 - 19 - 20 - 38. Os trevos sorteados foram: 1 - 4

Reprodução/Loterias Caixa

Super Sete

Coluna 1: 6 / Coluna 2: 5 / Coluna 3: 8 / Coluna 4: 0 / Coluna 5: 2 / Coluna 6: 5 / Coluna 7: 9

Reprodução/Loterias Caixa

