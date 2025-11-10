Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo

Por Correio Braziliense
Sorteio

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (10/11), cinco loterias: os concursos 6875 da Quina, o 3535 da Lotofácil, o 2847 da Lotomania, 2884 da Dupla-Sena e o 770 da Super Sete

Prêmios

Quina: R$ 7 milhões / Lotofácil: R$ 1 milhão / Lotomania: R$ 1 milhão / Dupla Sena: R$ 1 milhão e R$ 52 mil / Super Sete: R$ 4 milhões

Dupla Sena

06 - 08 - 20 - 34 - 40 - 46 no primeiro sorteio; 02 - 13 - 17 - 22 - 47 - 48 no segundo

Quina

09 - 22 - 23 - 34 - 64

Lotomania

00 - 05 - 07 - 13 - 20 - 23 - 25 - 26 - 27 - 43 - 44 - 48 - 51 - 55 - 70 - 71 - 72 - 73 - 82 - 97

Lotofácil

02 - 03 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 13 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25

Super Sete

Coluna 1: 9 / Coluna 2: 4 / Coluna 3: 3 / Coluna 4: 4 / Coluna 5: 4 / Coluna 6: 9 / Coluna 7: 7

