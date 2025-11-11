Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (11/11), cinco loterias: os concursos 2939 da Mega-Sena; o 3536 da Lotofácil; o 6876 da Quina; o 2319 da Timemania e o 1140 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 64 milhões / Quina: 8 milhões / Lotofácil: R$ 1 milhão / Dia de Sorte: R$ 2 milhões / Timemania: R$ 46 milhões
22 - 31 - 33 - 37 - 42 - 49
01 - 11 - 17 - 22 - 46
35 - 38 - 43 - 48 - 60 - 67 - 79. O time do coração é o 29 (Coritiba/PR)
01 - 03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17 - 18 - 22 - 24
01 - 07 - 14 - 15 - 20 - 27 - 30. O mês da sorte é 09 (setembro)